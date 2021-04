The Last of Us 2, un video musicale per il cortometraggio italiano fanmade – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 23 aprile 2021) The Last of Us 2 è protagonista di un Video musicale costruito dagli stessi autori del cortometraggio italiano fanmade in lavorazione su Joel.. Il progetto TFOT, ovvero il cortometraggio italiano fanmade su The Last of Us 2, sta proseguendo e torna a mostrarsi parzialmente in questa iniziativa parallela da parte degli stessi autori, con un Video musicale. Il team italiano MnG, mentre prosegue la lavorazione sul cortometraggio fanmade dedicato a Joel vero e proprio, di cui abbiamo visto il trailer un paio di mesi fa, ha anche creato un Video musicale ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 aprile 2021) Theof Us 2 è protagonista di uncostruito dagli stessi autori delin lavorazione su Joel.. Il progetto TFOT, ovvero ilsu Theof Us 2, sta proseguendo e torna a mostrarsi parzialmente in questa iniziativa parallela da parte degli stessi autori, con un. Il teamMnG, mentre prosegue la lavorazione suldedicato a Joel vero e proprio, di cui abbiamo visto il trailer un paio di mesi fa, ha anche creato un...

Advertising

infoitscienza : The Last of Us 2, un video musicale per il cortometraggio italiano fanmade – Video – PS4Videogiochi per PC e consol… - Astrocolo : @essemg0819 Ataman poi è diventato di un arroganza unica vuole pure un doc in stile the last dance ahahah - AzaJabar : @Shad1Dana HAHAHAHAHAHHA THE LAST ONE KILLED ME HAHHAHAHAHHAHA WTFFF HAHHAAH - samudacasadeel : @trostes nossa esse quadro de The Last Jedi ?? - 95_marsei : Bho non so se prendere i biglietti per the last disagreement -