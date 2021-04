Superlega – De Luca punge Agnelli: “Disastro enorme, come la Fiat Duna” (Di venerdì 23 aprile 2021) Ve la ricordate la Fiat Duna? E’ stata chiamata in causa da Vincenzo De Luca per pungere Andrea Agnelli in riferimento alla Superlega. Il presidente della Regione Campania è sempre attento ai temi molto popolari e durante la diretta facebook di venerdì 23 aprile 2021, non si è trattenuto. De Luca ha voluto commentare la Superlega ed ha fatto una battuta su Agnelli ricordando la Duna, vecchia auto lanciata dalla Fiat che ha avuto veramente scarso successo. È difficile immaginare un dirigente sportivo capace di fare un tale disasotro e un attimo di masochismo così grande per la squadra che dirige. E’ l’equivalente di una macchina della Fiat di qualche tempo fa che fu un vero e proprio ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 aprile 2021) Ve la ricordate la? E’ stata chiamata in causa da Vincenzo Deperre Andreain riferimento alla. Il presidente della Regione Campania è sempre attento ai temi molto popolari e durante la diretta facebook di venerdì 23 aprile 2021, non si è trattenuto. Deha voluto commentare laed ha fatto una battuta suricordando la, vecchia auto lanciata dallache ha avuto veramente scarso successo. È difficile immaginare un dirigente sportivo capace di fare un tale disasotro e un attimo di masochismo così grande per la squadra che dirige. E’ l’equivalente di una macchina delladi qualche tempo fa che fu un vero e proprio ...

Advertising

fattoquotidiano : De Luca: “Su vaccini governo dorme in piedi. Figliuolo indossi abiti civili e non la mimetica”. E su Superlega: “Br… - Eurosport_IT : L'idea di Superlega di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, è molto chiara... ???? 'Ricordate la Dun… - Marmus4 : De Luca a ruota libera... De Luca: 'Su vaccini governo dorme in piedi. Figliuolo indossi abiti civili e non la mime… - napolipiucom : #Superlega - De Luca punge Agnelli: ... - tote_maurizio : RT @Gazzetta_it: VIDEO Pure @VincenzoDeLuca 'sfotte' @andagn: 'La #Superlega come la #Fiat Duna' -