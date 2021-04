Schiaffi e minacce in un centro per disabili di Palermo: arrestati tre operatori (Di venerdì 23 aprile 2021) Schiaffi e minacce in un centro per disabili di Palermo. I Carabinieri della Stazione Palermo Brancaccio hanno accertato, tramite intercettazioni e telecamere di videosorveglianza, alcuni casi di maltrattamenti in una clinica per disabili. Indagati cinque operatori che avrebbero, secondo l’accusa, picchiato più volte dei pazienti. Frequenti anche le offere e le vessazioni di tipo psicologico. I Carabinieri della Stazione Palermo Brancaccio hanno accertato, tramite intercettazioni ambientali e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, alcuni casi di maltrattamenti all’interno di una centro residenziale per soggetti fragili e persone affette da disabilità. Indagati cinque dipendenti del ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 23 aprile 2021)in unperdi. I Carabinieri della StazioneBrancaccio hanno accertato, tramite intercettazioni e telecamere di videosorveglianza, alcuni casi di maltrattamenti in una clinica per. Indagati cinqueche avrebbero, secondo l’accusa, picchiato più volte dei pazienti. Frequenti anche le offere e le vessazioni di tipo psicologico. I Carabinieri della StazioneBrancaccio hanno accertato, tramite intercettazioni ambientali e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, alcuni casi di maltrattamenti all’interno di unaresidenziale per soggetti fragili e persone affette datà. Indagati cinque dipendenti del ...

Advertising

mariamasi14 : Dovete morire come avete vissuto, e passare l'eternità all'inferno miserabili! - Quinta00876879 : RT @fanpage: Sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza - giannileft : RT @fanpage: Sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza - fanpage : Sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza - filippods68 : 'Schiaffi e minacce': violenze in un centro per spastici, arrestati tre operatori -