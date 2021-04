Scende ancora l'Rt: 0,81. Ieri record di vaccini: oltre 370mila (Di venerdì 23 aprile 2021) E' ancora in calo e si attesta a 0,81 l'indice Rt nazionale, rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, a quanto si apprende, dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) E'in calo e si attesta a 0,81 l'indice Rt nazionale, rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, a quanto si apprende, dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute - ...

