Roma, aggressione sul treno: 22enne colpisce al volto un 46enne. Arrestato (Di venerdì 23 aprile 2021) Un Carabiniere dell’8° Reggimento Lazio-Compagnia di Intervento Operativo, libero dal servizio, è riuscito a bloccare un 22enne di origini nigeriane e senza fissa dimora, mentre aggrediva un 46enne. Leggi anche: “Dillo qui” lo spazio dove i ragazzi si aprono senza essere giudicati: La storia di S. L’aggressione Un 22enne nigeriano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato Arrestato con le accuse di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. Difatti nel corso del pomeriggio del 20 aprile, il ragazzo, a bordo del treno regionale sulla tratta Roma Tiburtina-Cesano di Roma, ha aggredito per futili motivi un 46enne del Senegal colpendolo violentemente al volto. Il Carabiniere, in abiti civili e libero dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Un Carabiniere dell’8° Reggimento Lazio-Compagnia di Intervento Operativo, libero dal servizio, è riuscito a bloccare undi origini nigeriane e senza fissa dimora, mentre aggrediva un. Leggi anche: “Dillo qui” lo spazio dove i ragazzi si aprono senza essere giudicati: La storia di S. L’Unnigeriano, senza fissa dimora e con precedenti, è statocon le accuse di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. Difatti nel corso del pomeriggio del 20 aprile, il ragazzo, a bordo delregionale sulla trattaTiburtina-Cesano di, ha aggredito per futili motivi undel Senegal colpendolo violentemente al. Il Carabiniere, in abiti civili e libero dal ...

Advertising

Striscia : 'È stata l’aggressione più feroce della mia vita'. Il nostro @brumottistar e la sua troupe hanno subito un violenti… - repubblica : Roma, aggressione al Quarticciolo per Vittorio Brumotti: stava documentando lo spaccio di droga - CorriereCitta : Roma, aggressione sul Treno: 22enne colpisce al volto un 46enne. Arrestato - ClementeUol : Giallo di Ponza, in bilico la tesi dell'omicidio. Periti: 'Nessuna aggressione. Gimmy precipitò nel vuoto in deliri… - ishardwy : RT @Striscia: 'È stata l’aggressione più feroce della mia vita'. Il nostro @brumottistar e la sua troupe hanno subito un violentissimo atta… -