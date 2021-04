Navalny interrompe lo sciopero della fame Oltre 1900 persone fermate durante le proteste in suo sostegno

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo 23 giorni finisce lodi Alexei, leader dell’opposizione russa in carcere da tre mesi, interrotto dopo l’avvertimento dei suoi medici, secondo i quali rischia la vita. Ieri, all’indomani delleindette in tutto il Paese affinché ricevesse le cure necessarie,è stato visitato da medici al di fuori del carcere e, ha riferito il suo staff “ha avuto accesso a qualcosa di simile a una valutazione indipendente“. “Amici – si legge sul profilo Instagram dell’oppositore -, il mio cuore è colmo di amore e gratitudine per voi, ma non voglio che qualcuno provi sofferenza fisica a causa mia. Non annullo la mia richiesta di essere visitato da un medico, perdo la sensibilità di alcune parti delle braccia e delle gambe e voglio capire di cosa si tratta ...

...attuate dall'Ue contro la Russia e all'ennesimo diktat di Blinken nei confronti del caso, ...è stata distrutta dai passi unilaterali compiuti da Bruxelles e per questo la Russiale ...... ma anche durante le proteste in Russia per l'arresto del leader dell'opposizione Alexei. Succede in Iran e in Venezuela, dove il regime di Nicolás Maduro molto frequentemente...Lo dicono i medici di Navalny in una lettera pubblicata da Mediazona. Il materiale è stato passato ai medici dell'oppositore, che presto daranno la loro diagnosi. Alla luce di quanto verificato, i ...«Rischia di morire» Aleksei Navalny ha deciso di interrompere lo sciopero della fame. Lo ha annunciato sui social lo stesso dissidente russo, dopo essere stato visitato dai suoi medici personali. «Un ...