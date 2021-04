Manuela Ferrera e Awed, spuntano le chat private di Instagram: “Lei mi ha riempito di complimenti” (Di venerdì 23 aprile 2021) Awed sembrerebbe essere andato a L’Isola dei Famosi in cerca di una storia d’amore e dopo aver puntato Miryea Stabile e Drusilla Gucci ha dichiarato il proprio interesse per la modella Beatrice Marchetti, beccandosi tre due di picche uno dietro l’altro. A Miryea stava solo simpatico, Drusilla non voleva essere la ruota di scorta di nessuna, Beatrice è fidanzata. Tuttavia nella puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi sono sbarcate tre nuove naufraghe single fra cui anche l’ex meteorina di Emilio Fede, Manuela Ferrera, che prima di partire ha confessato il proprio interesse proprio per Awed. “Awed mi piace perché è una persona spontanea e poi è napoletano, io sono per metà napoletana. Mi scrisse anche su Instagram, quindi approfondiremo la nostra conoscenza. Chissà: magari troverò ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 aprile 2021)sembrerebbe essere andato a L’Isola dei Famosi in cerca di una storia d’amore e dopo aver puntato Miryea Stabile e Drusilla Gucci ha dichiarato il proprio interesse per la modella Beatrice Marchetti, beccandosi tre due di picche uno dietro l’altro. A Miryea stava solo simpatico, Drusilla non voleva essere la ruota di scorta di nessuna, Beatrice è fidanzata. Tuttavia nella puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi sono sbarcate tre nuove naufraghe single fra cui anche l’ex meteorina di Emilio Fede,, che prima di partire ha confessato il proprio interesse proprio per. “mi piace perché è una persona spontanea e poi è napoletano, io sono per metà napoletana. Mi scrisse anche su, quindi approfondiremo la nostra conoscenza. Chissà: magari troverò ...

