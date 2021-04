Isola 15 | undicesima puntata | entrano in gioco 4 nuovi naufraghi | i nominati sono…

(Di venerdì 23 aprile 2021) Si è appena conclusa l’dell’15. La serata ha avuto inizio con la presentazione dei quattro “Arrivisti”, ossia deiEmanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante che hanno raggiunto il gruppo a Playa Palapa. I quattro vivranno nella stessa spiaggia degli altri, ma in un accampamento a parte. Iarrivati si sono sfidati con quattroni a loro scelta per contendersi il fuoco. Gli arrivisti hanno così indicato Fariba Tehrani, Andrea Cerioli, Francesca Lodo e Angela Melillo. La sfida è stata quella della Pelota Honduregna, cioè una sorta di pallanuoto, e a vincerla sono stati gli Arrivisti. Tornati in Palapa c’è stato un confronto tra Vera Gemma e Miryea Stabile. L’ex pupa ha accusato Vera di averle ...

IsaeChia : #Isola 15, record negativo di ascolti per l’undicesima puntata: ecco quanto ha totalizzato #tzvip #prelemi - selishardliquor : RT @contechristino: Con il ritiro di Paul siamo a cinque ritirati (Ferdinando, Braida, Elisa, Brando, Paul) contro TRE soli eliminati effet… - alessiadaniele8 : RT @contechristino: Con il ritiro di Paul siamo a cinque ritirati (Ferdinando, Braida, Elisa, Brando, Paul) contro TRE soli eliminati effet… - fiorellaqueen91 : RT @MediasetPlay: Sull'#Isola sbarcano nuovi naufraghi con un solo obiettivo: strappare il potere dalle mani del gruppo che finora ha detta… - IsolaDeiFamosi : RT @MediasetPlay: Sull'#Isola sbarcano nuovi naufraghi con un solo obiettivo: strappare il potere dalle mani del gruppo che finora ha detta… -

Divertente siparietto tra Ilary Blasi e Vera Gemma durante l'undicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 che ha messo a dura prova la pazienza dell'attrice. La Gemma ha avuto numerosi confronti con gli altri concorrenti scontrandosi, in particolare, con Valentina Persia. Nelle puntate scorse Valentina Persia ha più volte richiesto alla conduttrice de 'L'Isola dei famosi' Ilary Blasi un videomessaggio da parte dei suoi due figli Lorenzo e Carlotta. Nell'undicesima puntata dell'Isola dei Famosi sono arrivati nuovi concorrenti e altri sono andati via. Non sono mancate le polemiche, i naufraghi stanno cercando di sopravvivere ma non è sempre facile.