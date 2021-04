Inchiesta antimafia, Giani: "Non firmai l'emendamento, non avevo compiti gestionali" (Di venerdì 23 aprile 2021) "Il capo di Gabinetto, Gori è capo di Gabinetto da 10 anni e semplicemente io ho fatto un atto di conferma che poi alla luce di questa Inchiesta mi ha portato ad un atto di garanzia per tutti a ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 aprile 2021) "Il capo di Gabinetto, Gori è capo di Gabinetto da 10 anni e semplicemente io ho fatto un atto di conferma che poi alla luce di questami ha portato ad un atto di garanzia per tutti a ...

