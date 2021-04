Il ritorno della Zona Gialla a partire dal 26 aprile ma non per tutte le Regioni (Di venerdì 23 aprile 2021) Nonostante il nuovo DPCM, permangono le fasce di colore per le Regioni, diverse passano in giallo altre no in base al report dell’ISS. Ci avviamo verso un Italia quasi tutta in Zona Gialla, ma ci sono alcune Regioni che attendono ancora in fascia arancione. Vediamo chi, dal prossimo lunedì, accede nella Zona con meno restrizioni L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 23 aprile 2021) Nonostante il nuovo DPCM, permangono le fasce di colore per le, diverse passano in giallo altre no in base al report dell’ISS. Ci avviamo verso un Italia quasi tutta in, ma ci sono alcuneche attendono ancora in fascia arancione. Vediamo chi, dal prossimo lunedì, accede nellacon meno restrizioni L'articolo proviene da La Luce di Maria.

