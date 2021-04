Hbo Max, il lusso dello streaming (Di venerdì 23 aprile 2021) La crescita degli abbonati di HBO Max batte Netflix Financial Times, pagina 7, di Anna Nicolaou. Hbo ha registrato 2,8 milioni di abbonati statunitensi direttamente al suo servizio di streaming Max nel primo trimestre, con blockbuster come Godzilla vs Kong hanno gli americani più del competitor Netflix. La società ha contato 9,7 milioni di abbonati al dettaglio a HBO Max alla fine di marzo, rispetto ai 6,9 milioni alla fine del 2020. Questo non include le persone che hanno accesso al servizio di proprietà della WarnerMedia gratuitamente attraverso il loro abbonamento via cavo. I nuovi abbonati sono stati ben oltre quelle di Netflix, che ha attirato solo 450 mila nuovi abbonati negli Stati Uniti e in Canada nello stesso periodo, alimentando le preoccupazioni che il gigante dello streaming sia stato colpito dalla crescente concorrenza ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 23 aprile 2021) La crescita degli abbonati di HBO Max batte Netflix Financial Times, pagina 7, di Anna Nicolaou. Hbo ha registrato 2,8 milioni di abbonati statunitensi direttamente al suo servizio diMax nel primo trimestre, con blockbuster come Godzilla vs Kong hanno gli americani più del competitor Netflix. La società ha contato 9,7 milioni di abbonati al dettaglio a HBO Max alla fine di marzo, rispetto ai 6,9 milioni alla fine del 2020. Questo non include le persone che hanno accesso al servizio di proprietà della WarnerMedia gratuitamente attraverso il loro abbonamento via cavo. I nuovi abbonati sono stati ben oltre quelle di Netflix, che ha attirato solo 450 mila nuovi abbonati negli Stati Uniti e in Canada nello stesso periodo, alimentando le preoccupazioni che il gigantesia stato colpito dalla crescente concorrenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Hbo Max Kaley Cuoco svela quale attore le ha insegnato come fare sesso per finta sul set Nella serie tv originale di HBO Max, infatti, la Cuoco, che interpreta la protagonista Cassie Bowden, ha dovuto girare delle scene di sesso decisamente diverse da quelle che si vedevano anche in The ...

Mortal Kombat: l'attore di Sub - Zero ingaggiato per altri film sembra quindi voler puntare al futuro per Mortal Kombat, realizzando una serie di film da trasmettere in esclusiva su HBO Max anche per contrastare la concorrenza dei vari Disney+ , Netflix e Amazon ...

HBO Max e HBO raggiungono quota 44 milioni di abbonati negli Stati Uniti BadTaste.it TV Hbo Max, il lusso dello streaming Financial Times, pagina 7, di Anna Nicolaou. Hbo ha registrato 2,8 milioni di abbonati statunitensi direttamente al suo servizio di streaming Max nel primo trimestre, con blockbuster come Godzilla vs ...

Peacemaker, James Gunn ha finito il primo episodio: "Non sapete cosa vi aspetta" Durante uno dei suoi consueti scambi di battute con i fan su Twitter, il regista ha rivelato di avere completato il primo episodio della serie HBO Max lasciando trasparire tutto il suo entusiasmo ...

