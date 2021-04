GTA 6 a Vice City | nuove prove a sostegno di questa ipotesi

(Di sabato 24 aprile 2021) GTA 6 è senza ombra di dubbio uno dei videogiochi più attesi dai videogiocatori di tutto il mondo. Dopo lo strepitoso successo di GTA 5, il successivo GTA 6 è considerato come un ulteriore capolavoro. Ovviamente ha anche la forte responsabilità di essere simile, o anche migliore, di GTA 5. Il problema è che su L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GTA V: come ottenerlo gratis con Epic Games PoemPortraits: ”ritratti poetici” con AI di Google What3words: L’App che può salvarti la vita IFA 2019: alcune novità della fiera tecnologica Snapchat Tinder è boom di utenti App esca per San Valentino: il pericolo in rete

illiano_cri : Un’ulteriore possibile conferma arriva grazie ad un altro utente che nei commenti sottolinea come questo dominio ve… - RAPesmidroga : @TwitchES GTA Vice City. Fue mi primer GTA... ???? - alviinfrancesca : @Multiplayer_TV Gta Vice City skhcdjjdd - JMaquiavello : Comenzamos FUEERRRRRRRRRRRTE. MARBELLA VICE || CONSIGLIERE ENZO MACHIAVELLI - GTA V ROLEPLAY #7 - MattHBoz : Gta Vice City: Renato Portaluppi edition -

... potrebbe anche confermare la possibile ambientazione del sesto capitolo: traCity e L'America ... con la pubblicazione dell'espansione 'The Cayo Perico Heist' perOnline, non sembra uno ...Proprio in queste ore vi abbiamo parlato di alcune novità riguardanti6 , l'attesissimo capitolo targato Rockstar Games in lavorazione e in uscita prossimamente. ...Man Suit "The Naked City"...Rockstar Games usa spesso i numeri romani per intitolare i propri videogames e con la “coincidenza” tra Vice City e il 6 si può creare anche un titolo di impatto. Quindi i presupposti di GTA 6 a Vice ...Un’ulteriore possibile conferma arriva grazie ad un altro utente che nei commenti sottolinea come questo dominio venne registrato la prima volta nel 2002, l’anno di uscita, guarda caso, proprio di GTA ...