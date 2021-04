Grown-ish | le prime due stagioni su Disney+ in streaming da oggi

(Di venerdì 23 aprile 2021)-ish, la sitcom ideata da Kenya Barris e Larry Wilmore, sbarca su Disney Plus inda23 aprile con leduecomplete dello show!-ish, la sitcom ideata da Kenya Barris e Larry Wilmore, sbarca su Disney Plus inda23 aprile con leduecomplete dello show! Spin off del successo di ABC Black-ish e ideata dal suo stesso autore Kenya Barris insieme a Larry Wilmore, segue le avventure di Zoey al college, dove era andata sul finire della terza stagione della serie madre. Da Black-ish viene importato inoltre il personaggio di Charlie Telphy, interpretato da Deon Cole che qui fa il professore notturno.-ish tratta tematiche di formazione e ...

