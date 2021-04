Fermato in auto con due ruote | le aveva appena ‘smontate’ da una Smart | nei guai 24enne di Pomezia FOTO

(Di venerdì 23 aprile 2021) Daa Ciampino, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo scoprono un giro di furti allee arrestano undi. Le accuse a carico del giovane, con precedenti, sono per l’appunto di “furto aggravato e ricettazione”. Ciampino: dal furto alla scoperta del deposito di pezzi dirubati Tutto è iniziato con un normale controllo. I militari sono stati inviati dalla Centrale Operativa in via Noris a Ciampino dove un cittadinosegnalato un furto in atto suvettura. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno effettivamente notato lungo la strada indicata una, sollevata con un crick manuale, a cuino rubato leanteriori. Durante il sopralluogo, poco lontano, i militari ...

I militari hanno notato il giovane mentre transitava in quella zona, mentre usciva dal magazzino e con un atteggiamento sospetto dirigersi velocemente in. E' stato, quindie controllato.