Dobbiamo spendere 100 milioni al giorno | Draghi riveda subito il Codice Appalti

Raffaella Paita, il Recovery di Mario Draghi c'è. Italia Viva battagliò e non poco con Conte sul vecchio piano. Si arrivò alla crisi di governo. Lei, da presidente della Commissione Trasporti della Camera, come giudica il piano del nuovo Governo? Il nuovo Recovery è ben calibrato. C'è una impostazione corretta sull'innovazione tecnologica, sul 5G e sulla banda larga, ma c'è anche un'attenzione importante al tema della transizione ecologica. Anche sulla parte infrastrutture la direzione è giusta: ci sono investimenti per i porti, da Nord a Sud, e progetti importanti come l'elettrificazione delle banchine. Ma è importante anche l'attenzione all'Alta velocità ferroviaria, con il progetto della Salerno-Reggio Calabria, e alle ferrovie regionali. La cabina di regia politica del Recovery è in capo a palazzo Chigi e ai ministri più coinvolti nel piano.

