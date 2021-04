Call of Duty 2021 Vanguard, annuncio rinviato da Activision: ecco perché – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 23 aprile 2021) A quanto pare l’annuncio ufficiale di Call of Duty 2021 Vanguard è stato rinviato da Activision, che ha deciso di prendersi un po’ più di tempo: ecco le motivazioni ufficiali.. Call of Duty 2021 Vanguard non verrà presentato con le stesse tempistiche del precedente episodio, a quanto pare: sembra che Activision abbia rinviato l’annuncio del gioco, stando alle parole del presidente Rob Kostich. Nel corso di un’intervista con VentureBeat, Kostich non ha ovviamente accennato ai tanto chiacchierati problemi legati alla natura cross-gen di Call of Duty 2021 Vanguard, bensì ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 aprile 2021) A quanto pare l’ufficiale diofè statoda, che ha deciso di prendersi un po’ più di tempo:le motivazioni ufficiali..ofnon verrà presentato con le stesse tempistiche del precedente episodio, a quanto pare: sembra cheabbial’del gioco, stando alle parole del presidente Rob Kostich. Nel corso di un’intervista con VentureBeat, Kostich non ha ovviamente accennato ai tanto chiacchierati problemi legati alla natura cross-gen diof, bensì ...

Advertising

ZZiliani : Dunque: siamo (eravamo) nelle mani di scienziati come #Agnelli che vuol trasformare il calcio creando “una competiz… - blacked_98 : Call Of Duty: Warzone presenta la Temporada 3 - GamingTalker : Call of Duty Warzone, le versioni PS5 e Xbox Series X/S sono in sviluppo: la vecchia Verdansk non tornerà… - ZerounoTv : Con Call of Duty: Warzone puoi tornare negli anni Ottanta - Stoupwhiff : Call of Duty: Warzone, come con la maggior parte degli altri giochi pubblicati originariamente su hardware della pr… -