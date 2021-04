Addio Quota 100 a fine anno. Salvini lo sa? (Di venerdì 23 aprile 2021) Due righe per cancellare una riforma. Quella Quota 100 voluta dalla Lega di Matteo Salvini a gennaio del 2019, quando il Carroccio era al governo con il Movimento 5 stelle e a palazzo Chigi c’era Giuseppe Conte. Ora a Chigi c’è Mario Draghi e quella riforma, che scade a fine anno, non sarà prorogata. Pagina 29 della bozza del Recovery plan: “In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”. La riforma di Quota 100 dà la possibilità di andare in pensione prima di avere maturato i requisiti in vigore. Il meccanismo prevede l’uscita anticipata per chi ha almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Quando fu ideata due anni ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Due righe per cancellare una riforma. Quella100 voluta dalla Lega di Matteoa gennaio del 2019, quando il Carroccio era al governo con il Movimento 5 stelle e a palazzo Chigi c’era Giuseppe Conte. Ora a Chigi c’è Mario Draghi e quella riforma, che scade a, non sarà prorogata. Pagina 29 della bozza del Recovery plan: “In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta100 terminerà ae sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”. La riforma di100 dà la possibilità di andare in pensione prima di avere maturato i requisiti in vigore. Il meccanismo prevede l’uscita anticipata per chi ha almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Quando fu ideata due anni ...

Advertising

infoitsport : Aperte le scommesse sul futuro di Andrea Agnelli: un addio alla Juventus in quota a 2,25 - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Aperte le scommesse sul futuro di Andrea Agnelli: un addio alla Juventus in quota a 2,25 - TUTTOJUVE_COM : Aperte le scommesse sul futuro di Andrea Agnelli: un addio alla Juventus in quota a 2,25 - amy30stm : Un addio al celibato in alta quota con i nepalesi, per grande gioia di Vincenzo #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #agnelli #quote Scommesse su futuro Andrea Agnelli: la Superlega ha minato la… -