Advertising

tuttoteKit : Xbox Series X: molti giochi EA hanno prestazioni migliori grazie all'opzione FPS Boost #EAPLAY #ElectronicArts… - Nextplayer_it : Oggi Microsoft ha annunciato che 13 giochi di Electronic Arts riceveranno il FPS Boost su Xbox Series X/S con s... - zazoomblog : Xbox Series X-S: Unravel Titanfall e Battlefield V tra i giochi EA Play che supportano la tecnologia FPS Boost -… - xbox_series : il lancio nefasto di cyberpunk gli ha fatto un baffo le casse gli ridono ma per me la figura i merd resta - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Resident Evil Village - Xbox Series X editore Capcom EUR 69.99 -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Giochi come Battlefield V , Titanfall 2 , Unravel , Mirror's Edge Catalyst e Plant Vs Zombies Garden Warfare da oggi funzioneranno fino a 120 fps suX eS. La società ha ...La sfida sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console(One, One S, One X,X,...Xbox Series X, grazie all'opzione FPS Boost, permetterà a ben 13 giochi EA di ottenere un considerevole aumento in termini di prestazioni.Giochi come Battlefield V, Titanfall 2, Unravel, Mirror's Edge Catalyst e Plant Vs Zombies Garden Warfare da oggi funzioneranno fino a 120 fps su Xbox Series X e Xbox Series S. La società ha spiegato, ...