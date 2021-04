Roma-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2020/2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Atalanta, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Sfida fondamentale per gli orobici che vogliono i tre punti per portarsi addirittura al secondo posto della classifica. Dal canto loro, i giallorossi vogliono comunque chiudere bene il campionato per prepararsi all’Europa League. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di giovedì 22 aprile. Roma-Atalanta sarà visibile in diretta su Dazn con la telecronaca di Massimo Callegari e Alessandro Budel. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Ile isudi, match valido per la trentaduesima giornata diA. Sfida fondamentale per gli orobici che vogliono i tre punti per portarsi addirittura al secondo posto della classifica. Dal canto loro, i giallorossi vogliono comunque chiudere bene il campionato per prepararsi all’Europa League. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di giovedì 22 aprile.sarà visibile in diretta sucon la telecronaca di Massimo Callegari e Alessandro Budel. SportFace.

