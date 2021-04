Returnal per PS5 in un video che mostra i primi 45 minuti di gameplay

(Di giovedì 22 aprile 2021) Alla fine di questo mese, riceveremo la nostra prossima esclusiva per PS5 di Sony e Housemarque con. Si tratta di una nuova IP dall'aspetto davvero unico, con molteplici nemici da affrontare e un comparto narrativo che, a quanto pare, sarà molto importante. Tramite GrizGaming, ora possiamo vedere un playthrough diche ci45di. Ilci offre il filmato di apertura e fornisce il nostro primo sguardo ad alcune delle armi e agli scontri con i nemici. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Returnal per

... vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division ,aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti. Nel frattempo, date uno sguardo anche alla nostra anteprima di: ...Vi ricordiamo che Total War Rome Remastered uscirà il 29 aprile in esclusivaPC . Nel frattempo, date un'occhiata alla nostra anteprima di! Segui Gamesvillage.it su Google News , clicca ...Un approfondito sguardo all'inizio del gioco di Housemarque. Alla fine di questo mese, riceveremo la nostra prossima esclusiva per PS5 di Sony e Housemarque con Returnal. Si tratta di una nuova IP dal ...In una intervista il CEO di Sony Interactive Entertainment ribadisce di nuovo il ruolo delle esclusive nella vita futura di PS5.