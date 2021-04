Pillon: "Ddl Zan? Divisivo, prima altre leggi" (Di giovedì 22 aprile 2021) Il disegno di legge a prima firma di Alessandro Zan continua a far discutere, anche per il suo faticoso iter. L'ultimo episodio è l'attacco del rapper Fedez ad Andrea Ostellari, presidente leghista della Commissione Giustizia del Senato, per non aver ancora calendarizzato il provvedimento, già approvato alla Camera. Un altro senatore leghista, Simone Pillon, che già molte volte si è espresso nettamente contro la proposta, conferma le sue critiche alla legge e non preme affatto per una sua immediata calendarizzazione. Anzi. "Perché dobbiamo discutere di un provvedimento Divisivo quando abbiamo decine di provvedimenti su cui potremmo essere d'accordo?", si domanda Pillon. Come esempio, cita un progetto di legge presentato dalla Lega: "Tik Tok e le catene su Tik Tok mietono vittime tra i nostri ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Il disegno di legge afirma di Alessandrocontinua a far discutere, anche per il suo faticoso iter. L'ultimo episodio è l'attacco del rapper Fedez ad Andrea Ostellari, presidente leghista della Commissione Giustizia del Senato, per non aver ancora calendarizzato il provvedimento, già approvato alla Camera. Un altro senatore leghista, Simone, che già molte volte si è espresso nettamente contro la proposta, conferma le sue critiche alla legge e non preme affatto per una sua immediata calendarizzazione. Anzi. "Perché dobbiamo discutere di un provvedimentoquando abbiamo decine di provvedimenti su cui potremmo essere d'accordo?", si domanda. Come esempio, cita un progetto di legge presentato dalla Lega: "Tik Tok e le catene su Tik Tok mietono vittime tra i nostri ...

