I cittadini si mobilitano: "Vogliamo risposte" E sabato scendono in strada per protesta (Di giovedì 22 aprile 2021) EMPOLI Non hanno aspettato che si muovessero le istituzioni. Né hanno intenzioni di attendere i tempi della magistratura. Sono preoccupati e arrabbiati e vogliono risposte immediate. I residenti che ... Leggi su lanazione (Di giovedì 22 aprile 2021) EMPOLI Non hanno aspettato che si muovessero le istituzioni. Né hanno intenzioni di attendere i tempi della magistratura. Sono preoccupati e arrabbiati e voglionoimmediate. I residenti che ...

Advertising

Nazione_Pisa : I cittadini si mobilitano: 'Vogliamo risposte' E sabato scendono in strada per protesta - roma_e_roma : RT @rep_roma: Palazzo di Giustizia-bis, cittadini e comitati si mobilitano sul web: 'Salviamo l'ultimo prato di Prati da una nuova colata d… - rep_roma : Palazzo di Giustizia-bis, cittadini e comitati si mobilitano sul web: 'Salviamo l'ultimo prato di Prati da una nuov… - trasimenonline : #Discarica abusiva: i cittadini di Sant’Arcangelo si mobilitano per ripulire -