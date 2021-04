Herlitzka difende Draghi | ' Tutti speriamo che i teatri riaprano | ma le chiusure sono per il bene di tutti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Herlitzka difende

Globalist.it

Guardiamo ai numeri della pandemia, fanno paura - ha proseguito- Le scelte del governo e di Draghi sono volte al bene comune e non per fare dispetto a qualcuno". outstream "Ma quale è il ...Guardiamo ai numeri della pandemia, fanno paura - ha proseguito- Le scelte del governo e di Draghi sono volte al bene comune e non per fare dispetto a qualcuno". outstream "Ma quale è il ...L'attore: "Se abbandoniamo le restrizioni rischiamo di vanificare tutto. Guardiamo ai numeri della pandemia, fanno paura" ...