(Di giovedì 22 aprile 2021) Agli italiani vien da ridere giocarsi pure. Quella manna arrivata dal cielo di un premier soprattutto autorevole, sulle piazze estere - quel lato impalpabile all’istante, in soldoni, per noi elettori e quindi un tesoretto tenuto per nulla in conto -, è passibile di quel gioco, avanti un altro, che disbriga concorrenti a raffica. ‘Giocarselo’ (), da biscazzieri, è un frame che esce spontaneo dopo l’altolà disul posticipo del coprifuoco dalle 22 alle 23 voluto dal leader leghista (ma pure dai presidenti di regione di sinistra, vedi Bonaccini e da partiti riformisti come Italia Viva) che sottintende, però, la lesa maestà se qualcuno alza il dito e critica il premier. Sgombriamo il campo da conclusioni banali ma che evidentemente così non sono per tutti.non è infallibile. L’autorevolezza e ...

AscenzoJacopo : RT @HuffPostItalia: Ha ragione Salvini, Draghi si può criticare - Yogaolic : @HuffPostItalia ?????? ha ragione salvini ?!? E noi che lo criticavamo da prima del doppio salto mortale all’indietro di salvini?!??????? - ValentinaPrisc : RT @HuffPostItalia: Ha ragione Salvini, Draghi si può criticare - marziaminozzi : da fan di Draghi, questo è da leggere. Ha ragione Salvini, Draghi si può criticare - Skizzo1984 : RT @HuffPostItalia: Ha ragione Salvini, Draghi si può criticare -

, nel merito della disputa, ha. Anzi doveva spingersi più in là. Discutere quando togliere il coprifuoco per sempre. Bisogna capirlo. Chiede un break even, un punto di rottura ..."Siamo il poliziotto buono e quello cattivo", spiegano riassumendo la lorosociale: far ... Ci sono Renzi,e gli altri, ma gli spunti sono necessariamente di meno". Pio: "E poi ormai ...Agli italiani vien da ridere giocarsi pure Draghi. Quella manna arrivata dal cielo di un premier soprattutto autorevole, sulle piazze estere - quel lato impalpabile all’istante, in soldoni, ...“Secondo me il governo ha dato più importanza all’aspetto economico che non all’aspetto sanitario. Se così fosse sarebbe molto grave: non sarebbe soltanto anticostituzionale, sarebbe proprio, oserei d ...