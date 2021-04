Farmacisti protagonisti in prima linea nella lotta alle allergie (Di giovedì 22 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – La rinite allergica (AR) è una malattia cronica spesso confusa con il raffreddore che influenza la vita quotidiana di una fascia sempre più ampia di popolazione. Un italiano su 5 ne soffre e questo comporta grosse ricadute sul sistema sociale, sanitario ed economico del Paese. In Europa si stima che ogni anno vengono persi circa 2,7 miliardi di euro per via di persone che si assentano dal lavoro perchè affetti da rinite allergica o per prendersi cura di figli con questa malattia. Con la primavera iniziano i mesi più difficili per tutti coloro che soffrono di allergie ma meno della metà dei soggetti allergici è in grado di distinguere un'influenza dai sintomi causati dall'allergia e quanti soffrono di rinite allergica (AR) spesso sottovalutano la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – La rinitergica (AR) è una malattia cronica spesso confusa con il raffreddore che influenza la vita quotidiana di una fascia sempre più ampia di popolazione. Un italiano su 5 ne soffre e questo comporta grosse ricadute sul sistema sociale, sanitario ed economico del Paese. In Europa si stima che ogni anno vengono persi circa 2,7 miliardi di euro per via di persone che si assentano dal lavoro perchè affetti da rinitergica o per prendersi cura di figli con questa malattia. Con lavera iniziano i mesi più difficili per tutti coloro che soffrono dirgie ma meno della metà dei soggettirgici è in grado di distinguere un'influenza dai sintomi causati dall'rgia e quanti soffrono di rinitergica (AR) spesso sottovalutano la ...

