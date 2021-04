Faceva pagare spesa con reddito di cittadinanza in cambio di contanti: nei guai 23enne sannita (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri, militari della Stazione CC di Arpaia (Bn) unitamente a personale della Stazione CC di Airola (Bn), a seguito di prolungata attività, hanno deferito in stato di libertà un 23enne di Airola (Bn), resosi responsabile del reato di truffa aggravata. L’attività scaturiva da una richiesta d’intervento nei pressi di un supermercato ubicato in Paolisi (Bn) dove era stata segnalata, da alcuni cittadini, la presenza di una persona sospetta. Gli operanti, prontamente giunti sul posto, rintracciavano il 23enne che veniva colto nel momento in cui riscuoteva in contanti da un cliente la cifra di euro 16,50 circa, dopo aver pagato la medesima somma con la sua carta postepay. Si accertava quindi che lo stesso aveva più volte richiesto ai clienti del supermercato di pagare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri, militari della Stazione CC di Arpaia (Bn) unitamente a personale della Stazione CC di Airola (Bn), a seguito di prolungata attività, hanno deferito in stato di libertà undi Airola (Bn), resosi responsabile del reato di truffa aggravata. L’attività scaturiva da una richiesta d’intervento nei pressi di un supermercato ubicato in Paolisi (Bn) dove era stata segnalata, da alcuni cittadini, la presenza di una persona sospetta. Gli operanti, prontamente giunti sul posto, rintracciavano ilche veniva colto nel momento in cui riscuoteva inda un cliente la cifra di euro 16,50 circa, dopo aver pagato la medesima somma con la sua carta postepay. Si accertava quindi che lo stesso aveva più volte richiesto ai clienti del supermercato di...

