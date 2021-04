Draghi abbraccia Giorgetti (e Salvini): "Superato strappo". La Lega rilancia (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ l’uomo di mezzo ma tutto intero. Si astiene per contenere Salvini, non rompe ma incolla la Lega al governo. C’è un motivo se per Mario Draghi “il non ci stiamo” leghista sul decreto riaperture “è un precedente” ma che si può superare, “anzi, lo abbiamo già Superato”. Il motivo è che va tutelato Giancarlo Giorgetti. E non significa che va tutelato il ministro dello Sviluppo economico, ma un’idea. E’ l’idea del governo largo, l’idea che anche la Lega debba stare dentro e stare in maniera ordinata. La vera fortuna di Salvini non è far parte di questo esecutivo, ma partecipare con tre ministri che sono stimati e uno capace di far contento il suo segretario e rassicurare il suo presidente. Draghi dice: “Giorgetti sa cosa fare”, “se ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ l’uomo di mezzo ma tutto intero. Si astiene per contenere, non rompe ma incolla laal governo. C’è un motivo se per Mario“il non ci stiamo” leghista sul decreto riaperture “è un precedente” ma che si può superare, “anzi, lo abbiamo già”. Il motivo è che va tutelato Giancarlo. E non significa che va tutelato il ministro dello Sviluppo economico, ma un’idea. E’ l’idea del governo largo, l’idea che anche ladebba stare dentro e stare in maniera ordinata. La vera fortuna dinon è far parte di questo esecutivo, ma partecipare con tre ministri che sono stimati e uno capace di far contento il suo segretario e rassicurare il suo presidente.dice: “sa cosa fare”, “se ...

Advertising

MaciTiozzo : RT @ilfoglio_it: Ridimensionare lo strappo per tenere la Lega dentro. Non solo coprifuoco. Salvini vuole deleghe per i suoi viceministri e… - carusocarmelo : RT @ilfoglio_it: Ridimensionare lo strappo per tenere la Lega dentro. Non solo coprifuoco. Salvini vuole deleghe per i suoi viceministri e… - ilfoglio_it : Ridimensionare lo strappo per tenere la Lega dentro. Non solo coprifuoco. Salvini vuole deleghe per i suoi vicemini… - iasius_1 : Ma la sedicente professoressa e scienziata Antonella #Viola di professione legge per caso i tarocchi? Abbagliata da… - Erminio69642109 : @AndreaBest7 @battitomilan7 Ma cosa si può fare di più? Se la gente esce, si incontra, si abbraccia, si bacia, si f… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi abbraccia Draghi abbraccia Giorgetti (e Salvini): "Superato strappo". La Lega rilancia Ridimensionare lo strappo per tenere la Lega dentro. Non solo coprifuoco. Salvini vuole deleghe per i suoi viceministri e indicare linea all'Interno e al Mit. Draghi si fida di Giorgetti e sulla capacità di tenerlo e lui si sente un ...

... e abbraccia la battaglia della Lega anche in sede di Conferenza delle Regioni di oggi. Lo ha ... Il nostro riferimento al Governo è il presidente Draghi. Questo è un Governo di unità nazionale. Il ...

Draghi abbraccia Giorgetti (e Salvini): "Superato strappo". La Lega rilancia Il Foglio Draghi abbraccia Giorgetti (e Salvini): "Superato strappo". La Lega rilancia Ridimensionare lo strappo per tenere la Lega dentro. Non solo coprifuoco. Salvini vuole deleghe per i suoi viceministri e indicare linea all'Interno e al Mit. Draghi si fida di Giorgetti e sulla capac ...

Recovery Plan, Draghi presenterà il suo piano da 221 miliardi Mario Draghi è pronto a presentare il suo Recovery Plan da 221 miliardi con cui punta a riformare l'Italia secondo i punti previsti dall'UE.

Ridimensionare lo strappo per tenere la Lega dentro. Non solo coprifuoco. Salvini vuole deleghe per i suoi viceministri e indicare linea all'Interno e al Mit.si fida di Giorgetti e sulla capacità di tenerlo e lui si sente un ...... ela battaglia della Lega anche in sede di Conferenza delle Regioni di oggi. Lo ha ... Il nostro riferimento al Governo è il presidente. Questo è un Governo di unità nazionale. Il ...Ridimensionare lo strappo per tenere la Lega dentro. Non solo coprifuoco. Salvini vuole deleghe per i suoi viceministri e indicare linea all'Interno e al Mit. Draghi si fida di Giorgetti e sulla capac ...Mario Draghi è pronto a presentare il suo Recovery Plan da 221 miliardi con cui punta a riformare l'Italia secondo i punti previsti dall'UE.