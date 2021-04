(Di giovedì 22 aprile 2021) Il gol preso su punizione da Brugman per essersi abbassato in barriera, quasi come col Porto. 'Sono cose che capitano, valuteremo nelle prossime partite cosa fare', ha detto Pirlo diRonaldo.

Advertising

sportli26181512 : Cristiano, il digiuno e il nervosismo: Juve, dagli attaccanti un gol in tre gare: Cristiano, il digiuno e il nervos… - Gazzetta_it : #Cristiano, il digiuno e il nervosismo: Juve, dagli #attaccanti un gol in tre gare -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano digiuno

La Gazzetta dello Sport

ILè nervoso, stavolta alla fine ha buttato non la maglia ma il pallone, e si è preso un cartellino giallo inutilmente in pieno recupero, consolato poi all'uscita dal campo da ...... dove vivevano gli anacoreti rinsecchiti dale riarsi dal sole. Il giovane Origene desiderò ... poté impedirgli di presentarsi al Governatore per proclamarsi arditamente. Leonida, ...Come riferisce il Corriere dello Sport la società bianconera ha la necessità di dare sistemare i conti. La Super League non potrà più aiutare ma all’orizzonte potrebbe esserci un’altra via da percorre ...Classifica marcatori Serie A verso la 32^ giornata, il capocannoniere è sempre Cristiano Ronaldo, non muta il vertice con Lukaku e Muriel sul podio.