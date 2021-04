Corinaldo | il Covid contagia anche il sindaco Principi Ma è asintomatico | ' Sabato farò il tampone'

(Di giovedì 22 aprile 2021)ilMatteoè positivo al, ma è fortunatamentee in piena attività. Il primo cittadino conferma al telefono di essere in quarantena pur continuando ...

- Anche il sindaco Matteo Principi è positivo al, ma è fortunatamente asintomatico e in piena attività. Il primo cittadino conferma al telefono di essere in quarantena pur continuando ...3' di lettura 19/04/2021 - La scorsa settimana nel nostro territorio i positivi da- 19 erano 440, oggi sono scesi a 316, 3,55 ogni mille abitanti. Un calo che continua da ...43 33 25 17...CORINALDO - Anche il sindaco Matteo Principi è positivo al Covid, ma è fortunatamente asintomatico e in piena attività. Il primo cittadino conferma al telefono di essere ...Il Consiglio dei Ministri approverà giovedì 22 aprile il nuovo Decreto messo a punto dal Governo Draghi per una prima ripartenza del paese a partire dal 26 aprile. Ecco nel dettaglio le principali nov ...