Comune Roma | concorso sbloccato | prova unica digitale a giugno

(Di giovedì 22 aprile 2021)– Si e’ concluso positivamente il confronto traCapitale e il Dipartimento della Funzione Pubblica per accelerare i concorsi gia’ banditi dall’amministrazione capitolina per il reclutamento di nuovo personale. Un’intesa resa possibile grazie a due novita’: il decreto legge 44/2021 del 1° aprile, che prevede un pacchetto di misure per lo sblocco e la velocizzazione delle selezioni, rimaste al palo anche a causa della pandemia, e il nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici validato dal Comitato tecnico scientifico a fine marzo, che garantisce la sicurezza anti-contagio da Covid-19. Possono entrare nel vivo, dunque, le due selezioni per soli esami indette dal Campidoglio per il reclutamento di 420 profili professionali di categoria D, e di 1.050 di categoria C, che hanno registrato complessivamente oltre 177mila domande di ...

Advertising

Roma : Presentata la medaglia celebrativa per il 2774° #NatalediRoma. Il prezioso simbolo, realizzato dall'Istituto Poligr… - Azione_it : Dopo mesi di istruttoria il Comune di Roma ha prodotto una graduatoria senza punteggi né motivazioni, che ha esclus… - CarloCalenda : Lo abbiamo denunciato settimane fa e sta peggiorando: a Roma ci sono 300 appartamenti dell'Ater, vuoti, che il Comu… - Laila76913893 : RT @PhilippoTrapani: @AndreaRomano9 @virginiaraggi Onorevole, ma è terribile! Non sapevo della disgrazia. E il comportamento del comune di… - Bruno79577450 : RT @CarloCalenda: Lo abbiamo denunciato settimane fa e sta peggiorando: a Roma ci sono 300 appartamenti dell'Ater, vuoti, che il Comune non… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma

RomaDailyNews

... dominando tutti gli appartamenti disposti a giro di fronte all'atrio, con l'ausilio di ... nello specifico una carta d'identità valida per l'espatrio intestata a Sergio CALÌ, nato ail 16.Boniek intervista - Zbigniew Boniek ancora a muso duro. L'ex Juve eal Corriere dello Sport racconta: ' Sono un uomo di sport. Per me i valori e la sincerità ... è convinzioneche i ...In occasione della prima edizione della gara ciclistica “Il Giro di Romagna per Dante Alighieri”, che si svolgerà a Ravenna domenica 25 aprile, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità at ...In occasione della prima edizione della gara ciclistica “Il Giro di Romagna per Dante Alighieri”, che si svolgerà a Ravenna domenica 25 aprile, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità at ...