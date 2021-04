Colpo di scena a Ued | prossibile confronto tra Ida Platano | Riccardo e Roberta

(Di giovedì 22 aprile 2021) C’è la possibilità chetornino a Uomini e Donne come ospiti ed avere uncon Idache sta provando ad andare avanti Uomini e donneE’ trascorsa circa una settimana da quando Idaè tornata a Uomini e donne per trovare la sua anima gemella. La dama si è assentata per un anno, metabolizzando quanto accaduto con. Voci di corridoio parlano già di una presunta frequentazione con un cavaliere del parterre ma per adesso tutto rimane top secret. Nelle ultime ore, una nuova indiscrezione, sta interessando la giovane bresciana: Idapotrebbe avere presto unconGuarnieri eDi Padua all’interno dello studio. Vediamo perchè. ...

Advertising

polnapoli : RT @EdoardoMecca1: Colpo di scena a Torino: c’è un candidato sindaco. E credo faccia sul serio. ?? Guarda il video completo: - PaoloTarchi_63 : @FuryBionda @trattomale @AnnaToniolo Tratto, molla i’colpo con dignità, ringrazia, inchino, e esci di scena... senn… - lilla_lp_so : @lauracivitelli colpo di scena: aveva ragione lei stavolta ?? - letydark855846 : RT @EdoardoMecca1: Colpo di scena a Torino: c’è un candidato sindaco. E credo faccia sul serio. ?? Guarda il video completo: - 63Miluna : RT @EdoardoMecca1: Colpo di scena a Torino: c’è un candidato sindaco. E credo faccia sul serio. ?? Guarda il video completo: -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena

LA NAZIONE

C'è la possibilità che Riccardo e Roberta tornino a Uomini e Donne come ospiti ed avere un confronto con Ida Platano che sta provando ad andare avanti E' trascorsa circa una settimana da quando Ida ......chiarire che le sue pretese non rispecchiano spesso l'oggettività di ciò che invece porta in. ... sbalordendo i giudici e salvandosi al primo. Potrebbe anche far vincere punti decisivi alla ...Nelle puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 3 al 9 maggio, Franzi e Tim riusciranno a chiarirsi, mentre Lucy si invaghirà di Joell ...Iva Zanicchi, opinionista de L'Isola dei famosi, ci va giù pesante nei confronti dei naufraghi: l'artista non fa sconti a nessuno.