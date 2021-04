Bus perde due ruote mentre viaggia a Foggia, l'Ataf: 'È un sabotaggio' (Di giovedì 22 aprile 2021) 'Non si tratterebbe di un problema tecnico 'casuale', ma di un vero e proprio sabotaggio ai danni dell'azienda Ataf, la perdita di due pneumatici che si è verificata venerdì 26 marzo scorso'. Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) 'Non si tratterebbe di un problema tecnico 'casuale', ma di un vero e proprioai danni dell'azienda, la perdita di due pneumatici che si è verificata venerdì 26 marzo scorso'. Lo ...

