Annullato l’evento Aria di Festa 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) San Daniele del Friuli, 25/06/2016 – Aria di Festa 2016 – Educational – Maestro del Taglio – Foto Ranieri Furlan/Phocus Agency © 2016Vista l’attuale situazione legata alla pandemia in corso, l’edizione 2021 di Aria di Festa ipotizzata per fine giugno è stata annullata. Dopo lo stop dell’edizione 2020 anche per quest’anno Aria di Festa, la tradizionale maniFestazione dedicata all’omonimo Prosciuttocelebrata sin dal 1985, non avrà luogo.Il perdurare dell’attuale situazione pandemica sconsiglia di realizzare un evento in presenza così partecipato come Aria di Festa tra poco più di un mese e mezzo: la prudenza ed il buon senso, quindi, hanno fatto propendere per l’annullamento dell’edizione di Aria di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 22 aprile 2021) San Daniele del Friuli, 25/06/2016 –di2016 – Educational – Maestro del Taglio – Foto Ranieri Furlan/Phocus Agency © 2016Vista l’attuale situazione legata alla pandemia in corso, l’edizionedidiipotizzata per fine giugno è stata annullata. Dopo lo stop dell’edizione 2020 anche per quest’annodi, la tradizionale manizione dedicata all’omonimo Prosciuttocelebrata sin dal 1985, non avrà luogo.Il perdurare dell’attuale situazione pandemica sconsiglia di realizzare un evento in presenza così partecipato comeditra poco più di un mese e mezzo: la prudenza ed il buon senso, quindi, hanno fatto propendere per l’annullamento dell’edizione didi ...

