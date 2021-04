Anelli di fidanzamento: i più belli della storia e le novità (Di giovedì 22 aprile 2021) Gli Anelli di fidanzamento sono il cruccio di un uomo, prima o poi nella vita. Come scegliere il gioiello perfetto? Guardando alla storia – lasciandosi ispirare dai modelli iconici di principesse e regine – ma anche alle novità che il mercato ci propone. Anelli da royal Chi non ricorda l’anello di fidanzamento che William d’Inghilterra ha donato a Kate Middleton: uno zaffiro da 12 carati circondato da diamanti, regalato dal Principe Harry come dono di nozze per la futura coppia. L’anello infatti fu l’anello di fidanzamento anche della defunta Lady Diana e faceva parte dell’eredità che a cui i figli hanno avuto accesso (al polso di Meghan invece è di recente comparso l’orologio Cartier ereditato da Harry). Indimenticabile anche l’Eternity di Cartier ... Leggi su amica (Di giovedì 22 aprile 2021) Glidisono il cruccio di un uomo, prima o poi nella vita. Come scegliere il gioiello perfetto? Guardando alla– lasciandosi ispirare dai modelli iconici di principesse e regine – ma anche alleche il mercato ci propone.da royal Chi non ricorda l’anello diche William d’Inghilterra ha donato a Kate Middleton: uno zaffiro da 12 carati circondato da diamanti, regalato dal Principe Harry come dono di nozze per la futura coppia. L’anello infatti fu l’anello dianchedefunta Lady Diana e faceva parte dell’eredità che a cui i figli hanno avuto accesso (al polso di Meghan invece è di recente comparso l’orologio Cartier ereditato da Harry). Indimenticabile anche l’Eternity di Cartier ...

