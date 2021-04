Aldo Montano in posa con la famiglia e presenta il piccolo Mario (Di giovedì 22 aprile 2021) Aldo Montano con le Olimpiadi la prossima estate, chiuderà la sua lunga e brillante carriera agonistica. Quella da papà, invece, è iniziata da poco ma già gli ha regalato soddisfazioni enormi. Quattro anni fa è nata Olimpia, la sua prima bimba avuta dalla moglie Olga Plachina, e il 27 marzo è arrivato Mario. Il campione Leggi su people24.myblog (Di giovedì 22 aprile 2021)con le Olimpiadi la prossima estate, chiuderà la sua lunga e brillante carriera agonistica. Quella da papà, invece, è iniziata da poco ma già gli ha regalato soddisfazioni enormi. Quattro anni fa è nata Olimpia, la sua prima bimba avuta dalla moglie Olga Plachina, e il 27 marzo è arrivato. Il campione

Advertising

riddick772 : @giocor2 @LauraMarchesi5 No era in Sudamerica. In Marocco era l'edizione della Lucarelli e di Aldo Montano. - Natizevi : @DAVIDPARENZO Non so se riuscirà ad essere più bravo di te. Ci è riuscito Aldo Montano e pochi altri... sarà durissima, strada in salita. ?? - FonteUfficiale : #16aprile Un po' di cose da sapere sulla moglie: -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano Aldo Montano rivela: 'Ecco come ho conosciuto mia moglie' Aldo Montano lo scorso 27 marzo ha accolto con gioia nella sua vita il suo secondogenito, Mario. Lo schermidore 42enne a Chi racconta la felicità della sua famiglia e svela per la prima volta l'...

Aldo Montano in posa con la famiglia: 'Ecco il mio super - Mario' Con le Olimpiadi la prossima estate, Aldo Montano chiuderà la sua lunga e brillante carriera agonistica. Quella da papà, invece, è iniziata da poco ma già gli ha regalato soddisfazioni enormi. Quattro anni fa è nata Olimpia, la sua prima ...

Aldo Montano papà bis, è nato Mario ANSA Nuova Europa Aldo Montano, tra sport e tv Tutto sulle serie tv, festival, varietà e programmazione televisiva: video streaming, reality show, elenco telefilm, nuove serie e nuovi episodi, serie cult.

Earth Day, Lipu partecipa alla maratona Rai di domani con 4 video su specie rare o minacciate Tutela delle specie selvatiche, degli habitat naturali, della migrazione degli uccelli, in una parola, della biodiversità. Ma soprattutto richiesta al presidente Draghi e al ministro Cingolani di inse ...

lo scorso 27 marzo ha accolto con gioia nella sua vita il suo secondogenito, Mario. Lo schermidore 42enne a Chi racconta la felicità della sua famiglia e svela per la prima volta l'...Con le Olimpiadi la prossima estate,chiuderà la sua lunga e brillante carriera agonistica. Quella da papà, invece, è iniziata da poco ma già gli ha regalato soddisfazioni enormi. Quattro anni fa è nata Olimpia, la sua prima ...Tutto sulle serie tv, festival, varietà e programmazione televisiva: video streaming, reality show, elenco telefilm, nuove serie e nuovi episodi, serie cult.Tutela delle specie selvatiche, degli habitat naturali, della migrazione degli uccelli, in una parola, della biodiversità. Ma soprattutto richiesta al presidente Draghi e al ministro Cingolani di inse ...