Virtua Fighter eSports per PS4 trapela su PlayStation Store Il ritorno di un classico dei picchiaduro?

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildi SEGA,, potrebbe essere sulla via delcome indicato da un potenziale leak di. Il reboot del primo3D al mondo,, è già stato annunciato, ma SEGA ha rivelato molto poco sul progetto eSport. Secondo la precedente descrizione dell'editore, il gioco è specificamente progettato per gli eSport, lontano dalle sue radici arcade. L'originaleè stato lanciato quasi tre decenni fa, ma comunque ha saputo lasciare il segno nel genere. È nato come un gioco arcade ma è stato successivamente lanciato su diverse console domestiche. Sebbene l'ultima voce principale,...

Il primo artwork ufficiale per il nuovo Virtua Fighter è stato pubblicato sul PlayStation Network giapponese. Si tratta del capitolo con focus sugli eSports precedentemente anticipato da Sega. Sul PSN giapponese è apparso come... Un nuovo Virtua Fighter sarebbe prossimo alla pubblicazione, per PlayStation 4. La scoperta è arrivata grazie all'ente per la classificazione dei videogiochi coreano.