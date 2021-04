«Veleno», in arrivo la docuserie Amazon dall'inchiesta di Pablo Trincia (Di mercoledì 21 aprile 2021) È in arrivo Veleno su Amazon Prime Video. Questo il titolo della docuserie tratta dall’omonima inchiesta, poi diventata prima un podcast, poi un libro, di Pablo Trincia, su una storia italiana realmente accaduta. Si tratta di un fatto di cronaca indicato con l’espressione «I diavoli della Bassa Modenese», avvenuto alla fine degli anni Novanta. La docu-serie si inscrive nell’ampio catalogo di produzioni originali di Amazon, che di recente ha fatto centro con la comicità di Lol – Chi ride è fuori. «Veleno», quando esce in streaming La docu-serie Veleno, definita «true crime» e composta da cinque episodi, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia a maggio 2021, in una data non ancora ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) È insuPrime Video. Questo il titolo dellatratta’omonima, poi diventata prima un podcast, poi un libro, di, su una storia italiana realmente accaduta. Si tratta di un fatto di cronaca indicato con l’espressione «I diavoli della Bassa Modenese», avvenuto alla fine degli anni Novanta. La docu-serie si inscrive nell’ampio catalogo di produzioni originali di, che di recente ha fatto centro con la comicità di Lol – Chi ride è fuori. «», quando esce in streaming La docu-serie, definita «true crime» e composta da cinque episodi, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia a maggio 2021, in una data non ancora ...

Advertising

flamanc24 : RT @RollingStoneita: ‘Veleno’, in arrivo su Amazon la docuserie ispirata al libro di Pablo Trincia #20aprile - Think_movies : “Veleno”: in arrivo su Amazon Prime Video la docu – serie true – crime tratta dal libro di Pablo Trincia… - RollingStoneita : ‘Veleno’, in arrivo su Amazon la docuserie ispirata al libro di Pablo Trincia #20aprile - NicolangeloBike : #eurosportciclismo Caro Luca te lo dico, sperando tu lo possa accettare come critica costruttiva, senza veleno. Am… - lorenzmariapia : RT @Renato65497671: Iniziò un certo GIUDA ..la lista e’ lunga troppo lunga La lista la conoscono tutti , ti dice nulla MONTE PASCHI DI SIE… -