Serie C, girone C: il Foggia supera il Monopoli, Palermo aritmeticamente ai play-off (Di mercoledì 21 aprile 2021) In campo nel girone C di Serie C.Alle ore 15.00 si sono disputate le gare tra Foggia-Monopoli e Juve Stabia-Catanzaro valide per i recuperi rispettivamente di 34a e 35a giornata. I rossoneri hanno superato per 1-0 la compagine pugliese grazie alla rete messa a segno al minuto 84' da Curcio, tre punti che permettono al Foggia di salire a quota 50 punti e piazzarsi al settimo posto a due gare dal termine. Una vittoria che interessa da vicino anche il Palermo, infatti con la sconfitta del Monopoli i rosanero si sono garantiti con due turni d'anticipo la partecipazione ai play-off. Adesso servirà capire in quale posizione la compagine guidata da mister Filippi si piazzerà al termine della stagione. Nell'altra sfida del pomeriggio ancora ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) In campo nelC diC.Alle ore 15.00 si sono disputate le gare trae Juve Stabia-Catanzaro valide per i recuperi rispettivamente di 34a e 35a giornata. I rossoneri hannoto per 1-0 la compagine pugliese grazie alla rete messa a segno al minuto 84' da Curcio, tre punti che permettono aldi salire a quota 50 punti e piazzarsi al settimo posto a due gare dal termine. Una vittoria che interessa da vicino anche il, infatti con la sconfitta deli rosanero si sono garantiti con due turni d'anticipo la partecipazione ai-off. Adesso servirà capire in quale posizione la compagine guidata da mister Filippi si piazzerà al termine della stagione. Nell'altra sfida del pomeriggio ancora ...

Advertising

OptaPaolo : 2001 - Era da febbraio 2001 che l’Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lo… - OptaPaolo : 5 - Per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico, ben 5 squadre contano 60 o più punti dopo le prim… - SalentoSport : #SERIED/H – Al “Capozza” succede di tutto. Ok Gravina: i #risultati dei recuperi e la nuova #classifica… - WiAnselmo : #SerieC, girone C: il Foggia supera il Monopoli, #Palermo aritmeticamente ai play-off - Mediagol : #SerieC, girone C: il Foggia supera il Monopoli, #Palermo aritmeticamente ai play-off -