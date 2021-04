Russia, esperti Onu a Putin: "Navalny è in pericolo di vita, va curato all'estero" (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Crediamo che la vita del signor Alexei Navalny sia in serio pericolo . Esortiamo le autorità russe a garantire che il signor Navalny abbia accesso ai suoi medici e a consentirgli di essere evacuato per cure mediche urgenti all’estero, come fatto nell’agosto 2020”. A chiederlo sono un gruppo di esperti dei diritti umani delle Nazioni Unite, che in un comunicato esortano Mosca a permettere il trasferimento all’estero dello storico oppositore del presidente Vladimir Putin, la cui vita è ritenuta a rischio. “Siamo profondamente turbati dal fatto che il signor Navalny sia tenuto in condizioni che potrebbero equivalere a tortura o trattamento o punizione crudele, disumano o degradante in una struttura che, secondo quanto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Crediamo che ladel signor Alexeisia in serio. Esortiamo le autorità russe a garantire che il signorabbia accesso ai suoi medici e a consentirgli di essere evacuato per cure mediche urgenti all’, come fatto nell’agosto 2020”. A chiederlo sono un gruppo didei diritti umani delle Nazioni Unite, che in un comunicato esortano Mosca a permettere il trasferimento all’dello storico oppositore del presidente Vladimir, la cuiè ritenuta a rischio. “Siamo profondamente turbati dal fatto che il signorsia tenuto in condizioni che potrebbero equivalere a tortura o trattamento o punizione crudele, disumano o degradante in una struttura che, secondo quanto ...

