Milan-Sassuolo 1-2 | rimonta neroverde a San Siro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo una partita di totale gestione, ilriesce a subire una clamorosa. Eccezionale performance di Raspadori Dopo le polemiche, torna finalmente il calcio giocato ma a Sanla gioia è solo per il. Ildi Pioli capitola sotto i colpi nel finale di Raspadori e si complica la vita nella corsa alla Champions. A sorpresa sono i padroni di casa a prendere in mano le redini del gioco, nonostante gli emiliani siano la squadra leader del campionato per quando riguarda il possesso palla. La prima azione da gol, però, è di marca, con Donnarumma chiamato agli straordinari sul tiro a botta sicura di Boga. Vantaggio rossonero che arriva alla mezz’ora con una magia di Calhanoglu: gran destro a giro dal vertice dell’area di rigore e 1 a 0 per il ...

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - AntoVitiello : Crollo del #Milan in casa dopo un buon primo tempo, finale disastroso che consente la rimonta al #Sassuolo. Uno sto… - Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - Sempavor : ULTIM'ORA - #Agnelli propone al #Sassuolo di entrare nella #SuperLeague. #MilanSassuolo #Milan #SerieA - paranzafritta : ++++INCREDIBILE A SAN SIRO++++ Sebbene il Sassuolo abbia perso, i 3 punti andranno al Milan perché è stato invitato nella superleague -

Brutta battuta d'arresto per il, sconfitto a San Siro dalin una gara valida per la 32esima giornata di Serie A . Gli emiliani si sono imposti per 2 - 1: il giovane Raspadori, entrato nella ripresa, ha rimontato il ...Il giornalista Paolo Ziliani non lo assolve: 'Ecco Maldini , magari parlare prima, non a 10 da, essendo passate quasi 72 ore non avrebbe guastato. E certo, buona caccia al posto - ...ULTIME SERIE A – Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo, si è reso protagonista oggi segnando una doppietta da 3 punti contro il Milan. Non solo, i due gol che ha messo a segno lo ...Calhanoglu porta in vantaggio i rossoneri, nella ripresa i neroverdi ribaltano il risultato MILANO (ITALPRESS) - Dalle polemiche al campo, il ...