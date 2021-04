Lucarelli ha attaccato Agnelli come non si era mai visto

Advertising

F_Arculeo : @CarloCalenda Dai che è tutta pubblicità. Ormai il Fatto si è sputtanato (da tempo). Essere attaccato da questo gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucarelli attaccato

Viola News

Il pubblico si è preoccupato davvero quando Massimo Giletti (che haSelvaggia) ha chiaramente detto ? in diretta ? ad un suo collaboratore di avvisare La 7, perché non era certo ...Anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio, ha duramenteil collega Augias: ' Corrado Augias vergognoso , razzista e spocchioso ieri sera su Raitre. ...“Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per la musica italiana? Esortate tutte le radio che programmano musica straniera a proporre musica nazionale o boicottatele. Fatelo per una settimana ...Si poteva fare molto di meglio, però non l'ho trovato un racconto offensivo di questa città. Napoli ha nel suo destino una certezza, quella di non poter essere raccontata in sole due ore. Anche godibi ...