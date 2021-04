Lega Serie A, assemblea confermata venerdì: verso lo scontro su Superlega (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si preannunciano toni molto accesi all’assemblea di Lega Serie A, in programma venerdì prossimo in videoconferenza. All’ordine del giorno l’assegnazione del pacchetto 2 per i diritti tv del campionato, ma quanto successo con la SuperLega difficilmente rimarrà sottotraccia. Nonostante Juventus, Inter e Milan abbiano rinunciato al progetto della nuova competizione europea, naufragato ad appena due giorni dall’annuncio, alcuni club hanno già preannunciato battaglia. Infatti, vista la fine della SuperLega, la riunione della prossima settimana in cui si sarebbe dovuto discutere del nuovo torneo è stata cancellata: motivo in più per pensare che quella di venerdì vedrà uno scontro accesso. Sul tavolo non solo le posizioni dei club, ma anche diverse ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si preannunciano toni molto accesi all’diA, in programmaprossimo in videoconferenza. All’ordine del giorno l’assegnazione del pacchetto 2 per i diritti tv del campionato, ma quanto successo con la Superdifficilmente rimarrà sottotraccia. Nonostante Juventus, Inter e Milan abbiano rinunciato al progetto della nuova competizione europea, naufragato ad appena due giorni dall’annuncio, alcuni club hanno già preannunciato battaglia. Infatti, vista la fine della Super, la riunione della prossima settimana in cui si sarebbe dovuto discutere del nuovo torneo è stata cancellata: motivo in più per pensare che quella divedrà unoaccesso. Sul tavolo non solo le posizioni dei club, ma anche diverse ...

