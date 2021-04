Jorja Smith Be Right Back, album in arrivo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo aver ottenuto un posto in ascesa nell’R&B con l’apprezzato Lost & Found, Jorja Smith si prepara al comeBack, e intitola l’album in arrivo Be Right Back. Jorja Smith: a quando Be Right Back? Della nuova generazione R&B, Jorja Smith è senza dubbio tra le più amate. Salita alla ribalta come ospite nella mega-hit One Dance di Drake, la cantante britannica è un fenomeno a modo suo. Il suo album di debutto Lost & Found nel 2018 è stato uno dei più apprezzati dell’anno e ha accolto lodi in tutti i campi. In uno scenario pop in trasformazione e sempre pronto ad accogliere nuove facce, con Kali Uchis e SZA in ascesa in classifica, è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo aver ottenuto un posto in ascesa nell’R&B con l’apprezzato Lost & Found,si prepara al come, e intitola l’inBe: a quando Be? Della nuova generazione R&B,è senza dubbio tra le più amate. Salita alla ribalta come ospite nella mega-hit One Dance di Drake, la cantante britannica è un fenomeno a modo suo. Il suodi debutto Lost & Found nel 2018 è stato uno dei più apprezzati dell’anno e ha accolto lodi in tutti i campi. In uno scenario pop in trasformazione e sempre pronto ad accogliere nuove facce, con Kali Uchis e SZA in ascesa in classifica, è ...

Advertising

brigioland : a mezzanotte fanno 24 ore consecutive che ascolto solo la nuova canzone di Jorja Smith - antropogin : + bonus di oggi: Jorja Smith, grazie, che tu sia benedetta - caffemusicale : Jorja Smith ha annunciato una nuova raccolta di inediti: ascolta il nuovo brano “Gone” - SAonlinemag : In uscita il 14 maggio 2021 su FAMM, Be Right Back è il nuovo album della cantante britannica @JorjaSmith, seguito… - Kefales88 : 'Gone' di Jorja Smith e sto. Eccome se sto. -

Ultime Notizie dalla rete : Jorja Smith Jorja Smith ha annunciato una nuova raccolta di inediti: ascolta il nuovo brano 'Gone' Be Right Back è il titolo del nuovo progetto di Jorja Smith e arriverà sui tuoi dispositivi dal 14 maggio, a due anni dal suo debutto Lost & Found . Già qualche settimana avevamo avuto un assaggio del suo R&B caldissimo con il primo estratto dell'...

JORJA SMITH ascolta 'Gone' il nuovo brano 'BE RIGHT BACK' è il titolo del nuovo album di Jorja Smith, il disco è anticipato dal nuovo inedito Gone. BE RIGHT BACK uscirà il 14 maggio ed è il primo lavoro di Jorja dal suo album di debutto acclamato dalla critica 'Lost & Found', nominato nel ...

Jorja Smith ha annunciato una nuova raccolta di inediti: ascolta il nuovo brano “Gone” Deer Waves Jorja Smith Be Right Back, album in arrivo La ballata Gone e la complessa traccia Addicted sono i singoli scelti da Jorja Smith per il suo secondo album: in arrivo Be Right Back ...

Jorja Smith ha annunciato una nuova raccolta di inediti: ascolta il nuovo brano “Gone” Be Right Back è il titolo del nuovo progetto di Jorja Smith e arriverà sui tuoi dispositivi dal 14 maggio, a due anni dal suo debutto Lost & Found. Già ...

Be Right Back è il titolo del nuovo progetto die arriverà sui tuoi dispositivi dal 14 maggio, a due anni dal suo debutto Lost & Found . Già qualche settimana avevamo avuto un assaggio del suo R&B caldissimo con il primo estratto dell'...'BE RIGHT BACK' è il titolo del nuovo album di, il disco è anticipato dal nuovo inedito Gone. BE RIGHT BACK uscirà il 14 maggio ed è il primo lavoro didal suo album di debutto acclamato dalla critica 'Lost & Found', nominato nel ...La ballata Gone e la complessa traccia Addicted sono i singoli scelti da Jorja Smith per il suo secondo album: in arrivo Be Right Back ...Be Right Back è il titolo del nuovo progetto di Jorja Smith e arriverà sui tuoi dispositivi dal 14 maggio, a due anni dal suo debutto Lost & Found. Già ...