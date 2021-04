Il flop Superlega sgonfia la Juve in Borsa | titolo a -13 | 7%

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Forti vendite sullantus in Piazza Affari dopo la prematura fine del progetto: ildella società bianconera, che alla vigilia aveva corso ampiamente, ha chiuso in calo del 13,7% a 0,753 euro, sugli stessi livelli precedenti al lancio dell’alleanza tra i principali club del calcio europeo. La capitalizzazione di mercato è adesso pari L'articolo

Questa, in sintesi, laposizione dellanella bozza di una nota ufficiale circolata in nottata e rilanciata dall'Ansa. La giornata di ieri si era sviluppata tra l'esecutivo Uefa, con ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraForti vendite sulla Juventus in Piazza Affari dopo la prematura fine del progetto Superlega: il titolo della società bianconera, che alla vigilia aveva corso ampiamente, ha chiuso in calo del 13,7% a ...Quale credibilità può ancora avere Andrea Agnelli dopo essersi speso in prima persona per il progetto SuperLega ed essere stato costretto a fare marcia ...