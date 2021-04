«Il business del calcio, dove la competenza dei manager è quasi un handicap» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra qualche tempo tireremo le somme e capiremo le proporzioni del danno cumulativo d’immagine dei top manager del calcio europeo, dopo la figuraccia planetaria della Superlega. L’aveva detto anche a noi del Napolista un esperto di finanza, prima che tutto crollasse: sopravvalutiamo questi professionisti. Un refrain ormai chiaro a tutti: l’hanno scritto i migliori editorialisti del Guardian, del Telegraph, del Pais, e di mezza stampa continentale. Per il Sueddeutsche Zeitung ora “sfotterli non è un’opzione, è un dovere”. “Ciò che i miliardari di Madrid, Manchester e Milan hanno fatto non può essere battuto in termini di pasticcioneria e infantilità”. “Il vero problema di questo ramo dell’industria è una galoppante mancanza di spirito. Nel business del calcio la competenza è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra qualche tempo tireremo le somme e capiremo le proporzioni del danno cumulativo d’immagine dei topdeleuropeo, dopo la figuraccia planetaria della Superlega. L’aveva detto anche a noi del Napolista un esperto di finanza, prima che tutto crollasse: sopravvalutiamo questi professionisti. Un refrain ormai chiaro a tutti: l’hanno scritto i migliori editorialisti del Guardian, del Telegraph, del Pais, e di mezza stampa continentale. Per il Sueddeutsche Zeitung ora “sfotterli non è un’opzione, è unre”. “Ciò che i miliardari di Madrid, Manchester e Milan hanno fatto non può essere battuto in termini di pasticcioneria e infantilità”. “Il vero problema di questo ramo dell’industria è una galoppante mancanza di spirito. Neldellaè ...

