Freccia Vallone 2021 | esclusa la UAE Emirates di Pogacar e Formolo per casi di Covid | a rischio anche la Liegi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Importantissima notizia dal Belgio. La UAE, molto probabilmente la squadra favorita per il successo per lache prenderà il via a momenti, è statadalla corsa. Come recita in un comunicato la compagine emiratina: “Si comunica con dispiacere che l’UAE Teamnon parteciperà alla, dopo che due membri della squadra hanno ricevuto, in data 20 aprile, esito positivo di test-19. Le due persone, Diego Ulissi e un membro del personale del team (già vaccinato) erano risultate negative a due test effettuati nei giorni precedenti al loro viaggio verso il Belgio. All’arrivo in Belgio, entrambi i membri del team sono stati sottoposti a un test con risultato positivo. Dopo questo ...

Advertising

ricgri68 : RT @tuttobiciweb_it: Freccia Vallone: @TeamEmiratesUAE non parte ?? - tuttobiciweb_it : Tre giorni dopo l' @Amstelgoldrace, arriva la @flechewallonne, la Classica delle Ardenne che anticipa la… - blab_live : #Ciclismo, #FrecciaVallone #FlecheWallonne 2021: analisi del percorso, favoriti, quote e #pronostici - juliensandro : RT @RaiSport: ?? #Covid: #UAEEmirates rinuncia alla #FrecciaVallone 'Nonostante la squadra provi frustrazione, accetta pienamente la decisi… - LuchettaMattia : La settimana delle Ardenne prosegue con la Freccia Vallone. 194 km e 12 côte spezzagambe, ma tanto sappiamo già che… -

Ultime Notizie dalla rete : Freccia Vallone

La UAE Team Emirates non partecipera' alla, dopo che due membri della squadra sono risultati ieri positivi al Covid - 19. Lo comunica lo stesso team spiegando che Diego Ulissi e un membro del personale (gia' vaccinato) erano ...Laperde un pezzo importante. Si tratta della UAE Emirates, che non prenderà il via alla Classica belga che fa da secondo capitolo del Trittico delle Ardenne a causa di due positività al ...Importantissima notizia dal Belgio. La UAE Emirates, molto probabilmente la squadra favorita per il successo per la Freccia Vallone 2021 che prenderà il via a momenti, è stata esclusa dalla corsa. Co ...Sfortuna nera per l'UAE Team Emirates. Il nostro Marc Hirschi, che corre proprio nel team diretto da Mauro Gianetti, non potrà prendere parte alla Freccia Vallone in programma oggi. «Si comunica con ...