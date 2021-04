Fedriga, ipotesi zona gialla per Friuli Venezia Giulia dal 26 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile “ipotizzo” che il Friuli Venezia Giulia torni in zona gialla, “rispetto ai numeri che vedo quotidianamente”. Lo ha detto il presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ai microfoni Radio Capital. Per quanto riguarda il coprifuoco, ha spiegato, “c’è un’interlocuzione con il Governo. La Conferenza delle Regioni propone, misura assolutamente responsabile, l’ampliamento di un’ora, fino alle 23, per permettere alle attività, nei limiti delle regole, di avere un minimo di respiro”. Fedriga ha ricordato che, secondo la bozza del decreto legge, dalla prossima settimana nelle zone gialle saranno aperti la sera solo i ristoranti all’aperto: “è una forte limitazione, che spero nelle prossime settimane possa ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26“ipotizzo” che iltorni in, “rispetto ai numeri che vedo quotidianamente”. Lo ha detto il presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, ai microfoni Radio Capital. Per quanto riguarda il coprifuoco, ha spiegato, “c’è un’interlocuzione con il Governo. La Conferenza delle Regioni propone, misura assolutamente responsabile, l’ampliamento di un’ora, fino alle 23, per permettere alle attività, nei limiti delle regole, di avere un minimo di respiro”.ha ricordato che, secondo la bozza del decreto legge, dalla prossima settimana nelle zone gialle saranno aperti la sera solo i ristoranti all’aperto: “è una forte limitazione, che spero nelle prossime settimane possa ...

