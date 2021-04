(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono poco meno di 2.400 (2.396) i nuovida coronavirus in Gran Bretagna. Registrate inoltre dalle autorità sanitarie britanniche 22pernelle ultime 24 ore. Ieri i decessi erano stati 33, con 2.524 casi. Sul fronte delle vaccinazioni, sono state somministrate finora 43.915.559 dosi, di cui 33.139.742 prime dosi e 10.775.817 seconde dosi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - infoitinterno : Covid Gb, 2.400 contagi e 22 morti - H24Parioli : Covid, il bollettino di oggi: a Roma 400 casi. Nella Asl 1 sono 190 - - italiaserait : Covid Gb, 2.400 contagi e 22 morti - H24Prati : Covid, il bollettino di oggi: a Roma 400 casi. Nella Asl 1 sono 190 - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 400

Adnkronos

...finora circa 44 milioni di vaccini Sono poco meno di 2.(2.396) i nuovi contagi da coronavirus in Gran Bretagna. Registrate inoltre dalle autorità sanitarie britanniche 22 morti pernelle ...... torna a disputarsi dopo l'annullamento perdel 2020. Nel 2019 a vincere fu lo spagnolo ... Noi, attraverso alleanze con centri sportivi di 6 città d'Italia, garantiamo adi loro attività ...Condividi questo articolo:Roma, 21 apr. (Labitalia) – “Troppo lontana la data del 1° luglio per riaprire i parchi italiani. Non ha senso aspettare così a lungo, soprattutto se si considera che la magg ...(21 aprile 2021) - L'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol) si pone l’obiettivo di migliorare la capacità delle forze ...