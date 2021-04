Covid, “altre 19 varianti sotto osservazione” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oltre alle 3 varianti di coronavirus che destano preoccupazione – inglese, sudafricana e brasiliana – finora sono state “6 le varianti designate come di interesse (Voi) e altre 19 sono attualmente in corso di indagine”, sotto osservazione. A fare il punto è l’Organizzazione mondiale della sanità, in un focus del suo aggiornamento settimanale sul Covid. Soprattutto “finché l’incidenza globale rimane elevata” con il contagio che continua a correre, avverte l’Oms, “per i prossimi mesi continua ad esserci il rischio di comparsa di più varianti con implicazioni fenotipiche”. Alcune di quelle già presenti, riepiloga l’ente, “sono state associate a una maggiore gravità della malattia (quella inglese e quella sudafricana), aumento del rischio di fuga immunitaria (sudafricana ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oltre alle 3di coronavirus che destano preoccupazione – inglese, sudafricana e brasiliana – finora sono state “6 ledesignate come di interesse (Voi) e19 sono attualmente in corso di indagine”,. A fare il punto è l’Organizzazione mondiale della sanità, in un focus del suo aggiornamento settimanale sul. Soprattutto “finché l’incidenza globale rimane elevata” con il contagio che continua a correre, avverte l’Oms, “per i prossimi mesi continua ad esserci il rischio di comparsa di piùcon implicazioni fenotipiche”. Alcune di quelle già presenti, riepiloga l’ente, “sono state associate a una maggiore gravità della malattia (quella inglese e quella sudafricana), aumento del rischio di fuga immunitaria (sudafricana ...

Advertising

GassmanGassmann : Quello che fa più impressione, è che ieri con covid, sono morte altre 316 persone , quasi quante quelle che moriron… - _Carabinieri_ : Un nuovo lutto strappa altre lacrime all’Arma dei Carabinieri, che si stringe commossa intorno a familiari e amici… - KRISKSB : @linz196019 @nerosolari @AceaGruppo Vale anche x tutte le altre utenze, comprese raccolta rifiuti, tassa rifiuti, a… - GiorgioAntonel1 : RT @gioatriz: Il cronoprogramma Covid del Governo: coprifuoco dalle 4 alle 5 del mattino, si può andare a donne in non più di 4 persone per… - CorriereUmbria : Regioni, da lunedì Lazio, Umbria e Toscana in zona gialla con altre otto. I nuovi colori #Covid #colori #Regioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altre Consumi, Confimprese - EY: "Calo del 38,3% in primo trimestre 2021. Ristorazione - 51,2%" ...2021 anche sullo stesso periodo 2019 in modo da effettuare una comparazione sull'anno pre - Covid. ... Le altre regioni segnano un calo sotto al 60 %: Lazio - 58,9%, Abruzzo - 55,7%, Liguria - 52%. Tra i ...

Covid. Solo il boia non si ammala: altre esecuzioni in pandemia Il Covid ha reso ancora più atroce la condizione dei condannati a morte: "La pandemia " spiega Callamard " ha fatto sì che molti prigionieri nei bracci della morte non abbiano potuto incontrare di ...

Covid, "altre 19 varianti sotto osservazione" Adnkronos Vaccini, gli Usa: supereremo le 200 milioni di dosi entro la settimana Gli Stati Uniti questa settimana supereranno l'obiettivo, fissato da Joe Biden, della somministrazione di 200 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus. Lo riferisce un funzionario della Casa B ...

Montegrotto, anche quest’anno niente processione della Madonna Nera Il rito del 25 aprile rivisto per l’emergenza Covid: la statua sarà caricata su un carro e trasferita dall’oratorio alle chiese di Mezzavia, Turri Bassa e poi in duomo per le messe ...

...2021 anche sullo stesso periodo 2019 in modo da effettuare una comparazione sull'anno pre -. ... Leregioni segnano un calo sotto al 60 %: Lazio - 58,9%, Abruzzo - 55,7%, Liguria - 52%. Tra i ...Ilha reso ancora più atroce la condizione dei condannati a morte: "La pandemia " spiega Callamard " ha fatto sì che molti prigionieri nei bracci della morte non abbiano potuto incontrare di ...Gli Stati Uniti questa settimana supereranno l'obiettivo, fissato da Joe Biden, della somministrazione di 200 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus. Lo riferisce un funzionario della Casa B ...Il rito del 25 aprile rivisto per l’emergenza Covid: la statua sarà caricata su un carro e trasferita dall’oratorio alle chiese di Mezzavia, Turri Bassa e poi in duomo per le messe ...