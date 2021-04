Classifica Tour of the Alps 2021: Simon Yates sempre in vetta con 45? su Sivakov e 1:04 su Bilbao (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gianni Moscon non si ferma più e vince anche la terza tappa del Tour of the Alps 2021, che ha portato il gruppo da Imst a Naturno, per un totale di 162 chilometri. Il portacolori del team Ineos ha vinto in volata di forza al termine di una fuga a 4, mentre rimane in vetta alla generale Simon Yates che può gestire un margine di 45 secondi su Pavel Sivakov e 1:04 su Pello Bilbao. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la Classifica generale del Tour of the Alps dopo la terza frazione: Classifica GENERALE Tour OF THE Alps 2021 1 Yates Simon Team BikeExchange 10:52:10 2 Sivakov Pavel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gianni Moscon non si ferma più e vince anche la terza tappa delof the, che ha portato il gruppo da Imst a Naturno, per un totale di 162 chilometri. Il portacolori del team Ineos ha vinto in volata di forza al termine di una fuga a 4, mentre rimane inalla generaleche può gestire un margine di 45 secondi su Pavele 1:04 su Pello. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio lagenerale delof thedopo la terza frazione:GENERALEOF THETeam BikeExchange 10:52:10 2Pavel ...

OA_Sport : Classifica Tour of the Alps 2021: Simon #Yates sempre in vetta con 45? su #Sivakov e 1:04 su #Bilbao #tourofthealps… - infoitsport : Classifica Tour of the Alps 2021: Simon Yates nuovo leader, 45'' su Sivakov. Spettacolo in salita - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ????? #UCI I #TotA ???? ???? Simon #Yates vince la seconda tappa del Tour of the Alps! Il britannico chiude con 45' su ????… - infoitsport : LIVE Tour of the Alps, seconda tappa in DIRETTA: Simon Yates stacca tutti in salita e vince. Classifica e highlights - RaiSport : A Simon #Yates la seconda tappa del #TouroftheAlps Il corridore inglese del Team #BikeExchange sale al comando del… -